Miley Cyrus a admis qu’elle s’est rapidement remise de sa séparation avec Liam Hemsworth

Miley Cyrus a admis s’être rapidement relevée après avoir divorcé de Liam Hemsworth car elle a vite accepté que les choses ne pouvaient pas changer.

Lorsqu’il lui a été demandé sur le talk show ‘Skavlan’ si elle devenait plus émotive au fil des années, la star a répondu: «Si vous demandez ça aux mecs avec lesquels j’ai rompu, ils vous diront que je suis moins émotive. Mais je pense que je suis plus émotive. Les gens pensent que si vous passez à autre chose, vous êtes forcément froide. J’ai traversé beaucoup d’épreuves et de pertes ces dernières années. Ma maison a brûlé à Malibu et j’ai vécu un divorce.

J’ai perdu ma grand-mère dont j’étais très proche. D’une certaine façon, je n’ai pas perdu trop de temps à pleurer à propos de tout ça, et ce n’est pas parce que je suis froide ou parce que j’essayais de ne pas ressentir d’émotions. C’était juste parce que je savais que je ne pouvais rien changer. J’ai juste continué à être active et faire avec ce que je peux contrôler, autrement tu finis par te sentir piégée.»

La chanteuse de 27 ans a expliqué que son «outil» pour traverser ces moments sombres était tout simplement d’aller de l’avant.

«Je pense que mes émotions changent énormément chaque jour» a-t-elle ajouté. «Je guéris en voyageant et en rencontrant de nouvelles personnes. Quand tu perds une personne, une autre personne entre dans ta vie.»

Par ailleurs, Miley n’est pas d’accord avec Madonna qui déclarait en début d’année que le coronavirus avait mis tout le monde sur un pied d’égalité.

L’interprète de ‘Midnight Sky’ a expliqué son point de vue succinctement : «Je pense que nous avons vu beaucoup de division récemment car nous comprenons vraiment la division qui existait déjà entre les gens de différentes races et de différentes classes sociales, nous avons compris que la richesse et la santé vont souvent de pair. Je pense que c’est un gros problème et c’est pourquoi l’élection présidentielle est si importante. Donc non, je ne pense pas que le coronavirus a mis les gens sur un pied d’égalité.»