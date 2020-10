Messi ou Cristiano ? : Frank Lampard a fait son choix !

Le débat entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo continue de diviser le monde du football et d’attirer l’attention de plusieurs acteurs du football. C’est le cas de Frank Lampard au cours d’un entretien qui a dévoilé son choix entre Messi et Cristiano.

Lors d’une séance de questions-réponses avec Hyundai, Frank Lampard a dû trancher entre le Portugais et l’Argentin. L’entraîneur londonien de Chelsea questionné sur le sujet n’a pas tardé à faire son choix.

«Si je dois choisir, je prends Messi, il a un talent pur et naturel. Mais ce que Ronaldo a fait a été absolument incroyable», a-t-il répondu.