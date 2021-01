Messi contre Cristiano Ronaldo : qui a fait plus de millions tout au long de sa carrière

L’Argentin et le Portugais sont deux légendes du football et c’est ce qui a gagné le plus dans leur carrière.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont eu une énorme rivalité au cours de leur carrière, l’Argentin étant la plus grande figure du FC Barcelone et les Portugais du Real Madrid.

Mais après le départ du second pour la Juventus, les relations entre ces deux-là se sont calmées, malgré la comparaison toujours inévitable.

On sait que Messi est le joueur le mieux payé du monde entier, le Barça lui versant plus de 8 millions de dollars par mois. La plus grande partie des revenus de Messi sont ceux qui viennent de son salaire avec la partie catalane, même s’il existe également de gros parrainages qui lui laissent fortunes.

Cristiano est le deuxième joueur le mieux payé au monde, gagnant 4,5 millions de dollars par mois, tandis que Neymar complète la liste avec 3 millions de dollars par mois également. Mais en comparant qui a été le joueur qui a gagné le plus d’argent au cours de toute sa carrière, Messi fait la différence.

Malgré CR7 a deux ans de plus, le fait que le non historique. 10 toujours joué pour Barcelone, lui fait prendre un avantage. Selon Pulzo, la fortune de l’Argentin s’élève à 800 millions de dollars, y compris tout l’argent qu’il a gagné et les choses qu’il a achetées pendant toute sa vie et qui sont désormais sa propriété. Cela ferait de lui le joueur de football le plus riche du monde, battant tous ses concurrents.