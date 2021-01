Mercato : Sergio Ramos et Lionel Messi pourraient bientôt rejoindre le PSG

Ça y est, Mauricio Pochettino sera à l’oeuvre ce mercredi pour son premier match avec la Ligue 1. Dans cette dynamique, il s’est présenté à l’habituelle conférence de presse d’avant-match où il a répondu à la rumeur Messi.

Ce mercredi 6 janvier 2021, le Paris Saint-Germain affrontera l’AS Saint Étienne pour ses débuts de l’an 2021 dans le Forez. Il n’aura plus Thomas Tuchel sur les bancs de touches, mais plutôt Mauricio Pochettino arrivé ce samedi 02 janvier 2021.

Le tacticien argentin a déjà effectué deux séances d’entraînement avec les parisiens et sais déjà avec qui il va jouer. Présent en conférence de presse d’avant-match, il a été questionné sur son arrivée ainsi que sur la rumeur de Lionel Messi, son compatriote.

Mais Pochettino a facilement botté en touche le sujet et préfère l’aborder à l’avenir : «Le Père Noël m’a offert un joli cadeau. il a été généreux avec moi, d’être dans un club comme le PSG. Je remercie le président Nasser et Leonardo de nous donner cette chance.»

«On sait qu’il y a beaucoup de rumeurs dans des clubs comme Paris. On vient d’arriver, on doit s’adapter à un nouvel environnement, un nouveau groupe de joueurs et il faut laisser les rumeurs pour le futur. On aura le temps de penser à tout ça à l’avenir», a-t-il déclaré aux journalistes.