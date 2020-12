Mercato – Real Madrid : «Salah n’est pas heureux à Liverpool qui envisage de le vendre»

Depuis son arrivée à Liverpool en 2017, Mohamed Salah s’est révélé et s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers du monde. Avec des performances de haut vol, le gaucher a aussi étoffé son palmarès avec notamment une Premier League et une Ligue des Champions.

Pourtant, la belle histoire pourrait prochainement se terminer. Mohamed Salah a clairement ouvert la porte à la Liga : «Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau… On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir, mais pour l’instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club».

Des propos pas si anodins puisqu’il serait vraiment sur le départ : Mohamed Aboutrika, qui a côtoyé son compatriote en sélection pendant trois ans, a lâché cette bombe incroyable sur BeIN Sport. «J’ai appelé Salah pour parler de sa situation à Liverpool et il est déçu, mais cela n’affectera pas ses performances sur le terrain. Je sais que Salah n’est pas heureux à Liverpool, il m’a dit les raisons, mais c’est un secret et je n’en parlerai pas en public. À mon avis, Liverpool envisage de le vendre pour des raisons financières.

Je n’ai aucune influence sur les décisions de Salah, c’est mon ami, mon frère, et il est assez intelligent pour savoir ce qui est le mieux pour lui», a révélé l’ancien milieu de terrain dans des propos rapportés par As. Le Real Madrid et le FC Barcelone aurait donc un véritable coup à jouer, d’autant que les deux clubs seraient déjà à la recherche d’attaquants pour les prochaines sessions de mercato.