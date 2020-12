Mercato – Real Madrid : «On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir»

Alors que le contrat de Karim Benzema au Real Madrid prendra fin en 2022 et que le FC Barcelone n’a toujours pas trouvé le successeur de Luis Suarez, Mohamed Salah pourrait s’avérer être le profil idéal pour les deux ogres espagnols.

Si l’attaquant de 28 ans n’a pas pu faire un choix entre Merengue ou Blaugrana, il n’écarte pas la possibilité de découvrir la Liga dans le futur…

Au cours d’une interview accordée à AS, Mohamed Salah s’est exprimé sur son avenir et une potentielle arrivée en Liga sous les couleurs du Real Madrid ou du FC Barcelone. Si l’Egyptien souhaite remporter de nouveaux titres avec Liverpool, il ne ferme pas la porte aux Merengues ni aux Blaugrana.

«Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau… On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir, mais pour l’instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club» a ainsi déclaré le buteur de Liverpool.