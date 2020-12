Mercato – Real Madrid : «Nous ne sommes pas ici pour offrir dix matchs de suite à un joueur sans rendement»

Le champion du monde 2010 souhaite signer un nouveau bail de plusieurs saisons alors que Florentino Pérez, président du Real Madrid, préférerait que son défenseur ne signe que pour une année comme il a l’habitude de le faire avec les trentenaires.

Plusieurs clubs seraient ainsi à l’affût pour mettre la main sur Sergio Ramos l’été prochain, à l’instar du PSG qui serait disposé à offre une fortune au joueur si l’on en croit la presse espagnole, mais c’est bien à Madrid que l’avenir du natif de Camas devrait s’écrire.

Sergio Ramos, bien parti pour rester

Après avoir annoncé que Sergio Ramos pourrait filer à l’issue de son bail, la presse espagnole indique aujourd’hui que le défenseur devrait finir par prolonger avec le Real Madrid.

«Ils vont se mettre d’accord et ils le seront avant Noël. J’ai l’impression que cet accord interviendra avant Noël. Le président et Sergio Ramos parlent actuellement et si cela n’est pas annoncé lors de l’Assemblée (20 décembre), ça le sera après», a notamment indiqué Eduardo Inda, directeur d’OK Diario, sur le plateau d’El Chiringuito au début du mois.

Du côté d’ABC, on explique que les deux parties seraient disposés à faire des concessions pour trouver un accord final très prochainement. Sergio Ramos pourrait alors consentir à revoir ses exigences salariales à la baisse en raison du contexte sanitaire actuel tandis que la direction du Real Madrid accepterait finalement de proposer un contrat de plusieurs années au capitaine madrilène. Le PSG devra donc regarder ailleurs pour trouver un nouveau patron en défense après le départ de Thiago Silva.