Mercato – Real Madrid : «Nous avons besoin de lui»

De nouveau touché physiquement lors de sa dernière prestation face à l’Inter Milan alors qu’il semblait revenir en forme, le Diable Rouge se rapproche d’un retour sur les terrains. Mais en conférence de presse, Zinédine Zidane a souhaité ne pas précipiter les choses pour préserver son joueur.

«Quand allons-nous revoir le meilleur Hazard ? Nous espérons tous que ce sera très bientôt. Il est presque complètement remis, mais pour jouer il lui manque encore quelque chose. Il s’entraîne avec régularité avec nous et j’espère qu’il pourra bientôt jouer avec l’équipe. (…) Je ne vais rien changer à ma façon de faire.

L’important, c’est qu’Eden soit bien remis sur pied. Il est dommage qu’il ait dû traverser des moments aussi difficiles cette année. Rien ne lui était jamais arrivé avant la blessure qu’il a subie au Real Madrid. Il a toujours joué avec régularité. Mais il doit l’accepter.

Ce que nous voulons, c’est que lorsqu’il reviendra, ce soit pour toujours. Calme et patience. Nous avons besoin de lui, nous voulons qu’il fasse partie de l’équipe, mais nous ne voulons pas non plus faire des bêtises avec un retour précipité et qu’il lui arrive quelque chose» a déclaré Zinédine Zidane dans des propos rapportés par Real France.