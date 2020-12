Mercato – Real Madrid : «Mohamed Salah ne ressemble pas à quelqu’un de malheureux à Liverpool»

Lors d’un entretien accordé à AS ce samedi, Mohamed Salah a évoqué un possible départ au Real Madrid et au FC Barcelone.

«Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau… On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir, mais pour l’instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club». Et cette déclaration ne serait pas sortie de nulle part selon Mohamed Aboutrika.

A en croire son compatriote et ami, l’international égyptien ne serait plus épanoui à Liverpool et pourrait bientôt être vendu. «J’ai appelé Salah pour parler de sa situation à Liverpool et il est déçu, mais cela n’affectera pas ses performances sur le terrain. Je sais que Salah n’est pas heureux à Liverpool, il m’a dit les raisons, mais c’est un secret et je n’en parlerai pas en public.

À mon avis, Liverpool envisage de le vendre pour des raisons financières. Je n’ai aucune influence sur les décisions de Salah, c’est mon ami, mon frère, et il est assez intelligent pour savoir ce qui est le mieux pour lui», a révélé Mohamed Aboutrika à beIN SPORTS ce lundi. Entraineur adjoint des U23 de Liverpool, Gary O’Neil a défendu une toute autre thèse en ce qui concerne Mohamed Salah.

Selon Gary O’Neil, Mohamed Salah ne serait pas du tout malheureux à Liverpool, ou du moins, ce ne serait pas du tout l’image qu’il renvoit en interne. «Mohamed Salah ? Je tiens à en juger par les performances et le gars qui a joué une demi-heure contre Crystal Palace ne semble pas malheureux pour moi.

De ce que j’entends, il travaille dur à l’entrainement et affiche une excellente humeur en dehors du terrain. Je ne vois pas en quoi il y a un problème. Les joueurs font des interviews et parfois, surtout quand elles sont faites à l’étranger et dans d’autres langues, certaines choses reviennent.

Je pense qu’il faut le juger sur ses performances et pour moi il ne ressemble pas à quelqu’un de malheureux à Liverpool. Ce que j’entends sur sa manière de s’entrainer et de travailler dur ne donne pas du tout l’impression qu’il est malheureux», a affirmé Gary O’Neil lors d’un entretien accordé à Talk Sport.