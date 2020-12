Mercato – Real Madrid : «Mohamed Salah est en bonne forme en ce moment et c’est le plus important»

En ce moment, Mohamed Salah fait les beaux jours de Liverpool. Sur le front de l’attaque des Reds en compagnie de Sadio Mané et Roberto Firmino, l’Égyptien a déjà inscrit 16 buts en 21 matchs dans cette première partie de saison.

Mais alors que son contrat court jusqu’en 2023, Mohamed Salah a récemment évoqué son interêt pour le championnat espagnol, notamment pour Barcelone et le Real Madrid. Alors qu’il devrait attendre l’issue des dossiers Messi et Mbappé pour se positionner, le joueur de 28 ans est pour l’instant bien impliqué dans le projet de jeu de Liverpool, comme l’a rappelé son entraîneur, Jürgen Klopp.

«On ne parle jamais de contrat, pourquoi devrions-nous commencer maintenant ? «Mo» est de bonne humeur, en bonne forme en ce moment et c’est le plus important. Si vous étiez là, vous l’auriez vu beaucoup rire à l’entraînement, il a apprécié la séance. Tout le reste vous fait écrire du papier mais en interne, ce n’est pas un sujet. Il n’a pas commencé le dernier match et je repense à toutes les choses que j’ai entendues après.

Il est rentré et a marqué deux buts. Il est dans un bon moment et j’espère qu’il continuera comme ça. Mais le plus important, reste la dynamique de l’équipe car on sait que nous rentrons dans la période la plus difficile», a commenté Jürgen Klopp en conférence de presse.