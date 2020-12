Mercato – Real Madrid : «Il sera un joueur de Milan en prêt avec option d’achat»

Dans le viseur de l’AS Roma cet été, Luka Jovic serait désormais suivi par le Hertha Berlin et l’AC Milan en vue du prochain mercato hivernal, et la tendance semble clairement se dessiner pour un départ en Lombardie, où il retrouverait deux vieilles connaissances : Brahim Diaz et Ante Rebic…

Interrogé par Calciomercato.it, Mario Cenolli s’est exprimé sur l’avenir de Luka Jovic. Selon l’agent italien, l’attaquant du Real Madrid quittera prochainement la Casa Blanca pour s’engager avec le Milan AC : «Je pense que cela se produira et il sera un joueur de Milan en prêt avec option d’achat. Le Real Madrid veut récupérer une partie de l’argent qu’il a dépensé il y a deux ans (60 millions d’euros), mais vu que les choses n’ont pas fonctionné, je pense que le prix sera abordable.

Je connais Ramadani (son agent) depuis longtemps et il s’occupe aussi des intérêts du Rebic, donc je pense que c’est faisable pour le joueur lui-même et je pense qu’il sera bon à l’AC Milan».