Mercato – PSG : «Personne n’oubliera votre passage ici»

A la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez sur le front de l’attaque, la formation blaugrana aurait formulé plusieurs offres pour tenter de s’offrir Lautaro Martinez, mais l’Inter a été inflexible dans ce dossier.

Le joueur a donc poursuivi sa carrière à Milan et à en croire la presse italienne, il aurait même entamé des discussions avec sa direction pour prolonger son contrat avec le club nerazzurrro. Ainsi, un départ vers le Barça semble de plus improbable.

Agent de Lautaro Martinez, Beto Yaqué est sorti du silence et a évoqué les rumeurs de départ . «Lautaro Martinez à Barcelone ? Il est bien là où il est. De toute évidence, il grandit et apprend. C’est un gars avec un potentiel énorme, sans limites, qui peut devenir un joueur de premier plan (…) Il a encore un contrat de trois ans, celui qui le veut doit parler aux Nerazzurri. Mais à Milan il est calme et heureux. Il joue et grandit» a-t-il assuré dans un entretien accordé à Diario Olé.