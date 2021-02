Mercato – PSG : «Neymar prolongera avec le PSG pour 4 ans de plus, jusqu’en…»

Buteur pour la large victoire du PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-4), Moise Kean était aux anges au micro de Sky Italia.

«C’est une soirée inoubliable ! C’est la première fois que je joue dans ce stade magnifique et c’est une émotion incroyable. J’espère que Roberto Mancini (le sélectionneur italien, ndlr) a regardé le match, moi je suis prêt s’il m’appelle pour l’Euro ! Ici Florenzi et Verratti m’aident beaucoup, surtout avec la langue» a expliqué l’Italien, questionné ensuite sur un possible retour à la Juventus, son club formateur.

«La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique».