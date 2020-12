Mercato – PSG : «Il souhaite continuer au PSG»

Plusieurs candidats à la présidence du club catalan ont déjà ouvert la porte à l’ancien du Barça et il y aurait même déjà certains contacts en coulisses pour cela. Les rumeurs sont donc nombreuses concernant l’avenir de Neymar.

Toutefois, en interne, le joueur du PSG ferait passer un message très clair concernant ses intentions pour la suite de sa carrièrre. Et visiblement, un départ ne serait pas d’actualité. Au micro d’Europe 1, Isabela Pagliari a assuré : «Il a sa parole dans le vestiaire, c’est un cadre de l’équipe, il s’exprime de plus en plus et il dit qu’il souhaite continuer au Paris Saint-Germain».