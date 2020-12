Mercato – PSG : «Difficile pour Messi de continuer au FC Barcelone»

Finalement, le capitaine du FC Barcelone est entré dans l’ultime année de son contrat. Et bien que Josep Maria Bartomeu ait démissionné avec l’ensemble de sa direction en octobre dernier et qu’un nouveau président sera élu le 24 janvier prochain, ce changement ne garantirait pas la continuité de Lionel Messi qui n’aurait toujours pas prévu de prolonger son contrat.

Le PSG et Manchester City continueraient de surveiller avec attention la situation de l’Argentin. Au PSG, Messi est attendu par Neymar et son compatriote Leandro Paredes. Et le désir des deux joueurs du PSG pourrait se réaliser.

Présent sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste Quim Domenech ne s‘est pas montré optimiste quant à une éventuelle prolongation de contrat, pour laquelle les candidats à la présidence Victor Font et Joan Laporta sont prêts à se battre pour l’obtenir. Bien au contraire, selon ses informations, il est «difficile pour Messi de continuer au FC Barcelone».

Au cours de ce débat, l’émission présentait le bandeau suivant : «50%». Ce qui équivaudrait aux chances de Messi de quitter le FC Barcelone pour le moment. À croire les informations sorties dans la presse ces derniers temps, ce pourcentage devrait être plus élevé. Quoi qu’il en soit, le PSG aurait donc une belle carte à jouer pour Lionel Messi, à la fin de la saison.