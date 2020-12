Mercato – PSG : «Cela coûterait entre 45 et 55M€»

A Barcelone, certains attendent donc toujours le retour de Neymar, plus de 3 ans après son départ tonitruant. Et alors que le club catalan avait récupéré 222M€ dans l’opération, le rapatriement du Brésilien pourrait coûter nettement moins cher.

Alors que Jordi Farré fait partie de ces candidats à ouvrir la porte à un retour de Neymar au Barça, ce mardi, il a lâché une grande annonce concernant le prix de cette possible future opération. Et aux yeux du talent du joueur du PSG, il serait dérisoire.

«Neymar ? Cela serait bon marché. Il existe un outil dont dispose la FIFA qui est la demande de transfert, qui peut être activée durant la dernière année de contrat. Et pour Neymar, je pense que cela coûterait entre 45 et 55M€. Le Barça ne risque pas de faillite et je suis sûr que cette dépense peut être assumée», a-t-il fait savoir dans des propos rapportés par AS.

A l’été 2021, Neymar pourrait donc revenir au FC Barcelone contre une modique somme. Mais le club catalan pourrait également très bien ne rien dépenser pour le Brésilien. C’est notamment le plan d’Emili Rousaud. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le candidat à la présidence du Barça évoque des contacts avec le clan Neymar.

Alors que les retours de l’entourage du Brésilien seraient positifs, cela pourrait n’être envisageable qu’en 2022, soit à la fin de son contrat. «Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar. Etant donné la situation, nous ne paierons pas de transfert et avant de revenir, il devra retirer ses plaintes», avait-il récemment expliqué.