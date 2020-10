Mercato : Memphis Depay ne pourra plus rejoindre le FC Barcelone !

Alors que l’affaire était bien partie pour un résultat fructueux, divers médias catalans annoncent dans les coulisses que Memphis Depay ne viendra peut-être pas en Catalogne cet été.

On le sait, le mercato de cet été est déjà bouclé ce lundi 5 octobre 2020 et juste deux heures avant la clôture, la presse catalane annonce que Memphis Depay ne quittera plus l’Olympique Lyonnais.

Et ceci pour quelle raison ?

En effet, les Culés comptaient sur le départ de Ousmane Dembélé pour pouvoir boucler l’arrivée de Memphis Depay qui a déjà même trouvé un accord avec le FC Barcelone, à en croire Juninho hier soir.

Mais cette opération de séparation qui visait à livrer le français à Mancherster United n’a pas réussi à cause du gros salaire de Dembélé. Et par conséquent, le néerlandais va devoir continuer l’aventure avec les Gones.