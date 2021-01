Mercato : Martin Odegaard proche de signer l’Arsenal

Selon AS, Martin Odegaard n’est plus loin de rejoindre les Gunners. Un accord de prêt aurait été trouvé et le Norvégien pourrait débarquer chez les londoniens ce jour.

Au Réal Madrid, Martin Odegaard n’avait pas eu droit à beaucoup de temps de jeu. Il a juste disputé 368 minutes de temps de jeu cette saison sous les couleurs madrilènes et pour cette raison, il pense se chercher ailleurs.

Ainsi, il a demandé à son club de le laisser partir en prêt pour ne pas être stoppé dans sa progression. D’après des informations depuis des jours, le Norvégien se trouve dans les petits papiers de Mikel Arteta.

Et tout indique qu’il rejoindra Arsenal en prêt. Selon les informations de ‘AS’, Martin Odegaard rejoindra Arsenal dès aujourd’hui pour un prêt de six mois sans option d’achat.