Mercato – Manchester United : «Je n’ai pas de trophées pour le club et cela ne me réjouit pas»

Depuis le départ du technicien écossais en 2013, les Red Devils ont connu une certaine descente aux enfers et se trouvent dans la peau de l’outsider même pour le titre de Premier League.

Arrivé en janvier dernier en provenance du Sporting Lisbonne, Bruno Fernandes a immédiatement pesé dans l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer, un entraîneur qu’il apprécie.

Après une année complète du côté d’Old Trafford, l’international portugais est revenu sur son arrivée tout en dévoilant ses ambitions débordantes à United. «Ma première année à Manchester ? J’ai beaucoup apprécié. J’aime être dans l’un des plus grands clubs du monde. C’était un rêve devenu réalité de venir en Premier League, de venir dans un club pour lequel j’ai toujours rêvé de jouer. Bien sûr, c’était mieux pour moi quand je pouvais jouer et profiter de mes matchs avec les fans. Quand je suis arrivé, à l’époque, c’était la FA Cup et l’Europa League, et nous avons eu la chance d’entrer dans le quatuor de tête du championnat.

Malheureusement, nous sommes sortis dans deux demi-finales, mais nous avons obtenu la troisième place du championnat. La seule chose qui m’a manqué cette année, ce sont les trophées. Je n’ai pas de trophées pour le club et cela ne me réjouit pas. J’espère que 2021 pourra être meilleure sur ce plan. (…) Je pense que tout peut être réaliste si on y croit. Vous faites votre propre réalité.

Je pense que le plus important est d’avoir une cible et de l’atteindre. Mon objectif est de gagner des trophées. Peu importe le type de trophée, je veux tous les gagner». a confié Bruno Fernandes au micro de BT Sport dans des propos rapportés par Goal.