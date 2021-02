Mercato : le Réal Madrid veut se libérer de Varane

À en croire le quotidien Marca, les madrilènes songeraient à vendre Raphaël Varane la fin de cette saison à cause de sa position versatile qui laisse des doutes sur sa prolongation.

Attaché au club merengue jusqu’en 2022, Raphaël Varane ne souhaite pas étendre son contrat pour partir libre à la fin de son contrat.

Et pour cette raison, les Madrilènes n’auront plus d’autre choix que de vendre le Français au terme de cet exercice, afin de récupérer des liquidités. Une obligation qui s’impose à cause de sa tergiversation.

Toutefois, s’il arrive finalement à ouvrir la porte à une prolongation, le quotidien Marca nous annonce que le Réal Madrid aussi serait prêt pour le conserver afin de palier le départ de Sergio Ramos dont l’avenir reste toujours flou.