Mercato : le Réal Madrid veut changer d’équipe à Kubo !

Dans un entretien avec le podcast Gringolandia de GloboEsporte, l’international brésilien a fait sa comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo où il trouve que le Portugais est plus ouvert que l’argentin.

Arthur Mélo, le milieu de terrain de la Seleçao fait partie des joueurs qui a partagé le terrain avec les deux stars du monde footballistique. Il a passé des années aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone Avant de rejoindre la Juventus cet été pour devenir coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Ainsi, il connaît les deux génies aux 11 ballons d’or et a pris du temps pour analyser leur jeu et surtout leur caractère. Ainsi, lorsqu’on l’a demandé d’établir la différence entre Cristiano et Léo Messi, il a simplement dit : «Par rapport à Messi, Ronaldo parle plus et est plus accessible».

Ce qui est un peu plus vrai, puisque La Pulga semble être trop fermé sur lui-même. Par contre, Cristiano on le sent très libre avec beaucoup de sourire. Néanmoins, il reconnaît qu’ils ont quelque chose de commun qui fait d’eux des champions.

«Ce sont des champions avant tout. Messi et Ronaldo, en cela, sont identiques. Ils sont concentrés du début à la fin. S’ils marquent trois buts, ils pensent déjà au quatrième. Ils ne s’arrêtent pas. C’est impressionnant et, en même temps, motivant. Ils vous poussent à tirer le meilleur de vous-même», a-t-il complété.