Mercato : le père de David Alaba dément le départ de son fils du Bayern Munich au Real Madrid

Approché par Bild ce mardi pour plus de certitudes, George le père du défenseur munichois David Alaba a refusé que son fils n’a trouvé aucun accord avec le Réal Madrid.

En effet, à en croire les informations du média espagnol ce lundi, le Real Madrid et David Alaba, avaient trouvé un accord pour un contrat de 4 ans. Et l’Autrichien toucherait un salaire de 11 M€ par an.

Mais ce mardi, Bild a mené ses recherches. Le média a contacté le père du joueur, George, qui leur confie qu’«il n’y a rien de fait avec le Real Madrid et rien n’est signé. Il y a d’autres clubs intéressés».

Cependant, c’était des ouï-dire. Le médias allemand ajoute qu’il ferait bien partie aussi des plans de Liverpool. Et ce n’est pas tout. Sky Germany cite aussi le Barça, le PSG et les deux Manchester comme clubs qui convoitent David Alaba.