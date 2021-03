Mercato : le Barça lâche une énorme bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé

La possibilité que Cristiano Ronaldo revienne au Real Madrid gagne de plus en plus en force. Cependant, il est clair qu’il ne prendra pas la décision seul et qu’il devrait consulter Georgina.

L’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait être au Real Madrid lors de la saison 2021-2022. C’est le souhait de nombreux fans de meringues qui avec les buts des Portugais se sont sentis en gloire pendant plusieurs années.

Les négociations pour son retour ne seront pas faciles, mais il y a une volonté du Portugais et de son environnement de revenir en Liga.

C’est ce qu’a révélé ce mardi le portail madrilène «Défense centrale», qui indique que le portail de Funchal a l’aval, notamment, de sa petite amie Georgina Rodríguez. Il n’aimerait rien de plus que de rentrer à la maison l’été prochain.

Bien que l’épouse de Cristiano Ronaldo mène une vie tranquille en Italie avec les quatre enfants du Portugais, l’idée d’être à nouveau proche de sa famille nucléaire et la possibilité de s’occuper des affaires et des projets qu’elle a à Madrid l’encouragent beaucoup.

Dans ce sens, la mannequin espagnole a demandé à son partenaire de tout mettre en œuvre pour revenir à la peinture de Valdebebas.

Rodríguez reconnaît qu’elle serait ravie de retourner vivre dans la capitale espagnole et que, si cela ne tenait qu’à elle, «je me rendrais à Madrid demain si nécessaire. «La petite amie de l’attaquant lui a demandé de faire tout son possible, si tel est son souhait, de retourner jouer pour le Real Madrid et de s’installer à nouveau dans le centre de l’Espagne pour vivre avec sa famille», indique la source précitée.

Comme le souligne «Central Defence», l’intérêt de Georgina Rodríguez à rentrer à Madrid passe également par la participation à des séries espagnoles.

Le mannequin rêve d’une carrière d’actrice, mais pendant qu’elle est à Turin, elle ne pourra pas la développer. Cela, en plus de l’amour et des bons souvenirs qui restent de son séjour à Madrid, motiverait Cristiano à revenir à la Maison Blanche.

Pirlo est optimiste qu’il continuera en Italie

Il y a quelques jours, l’entraîneur de la Juventus s’est dit heureux de pouvoir continuer l’année prochaine avec Cristiano Ronaldo en réponse aux questions qui se sont posées après l’élimination des «Bianconeri» au deuxième tour de la Ligue des champions aux mains de Porto.

«Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat, nous sommes donc heureux qu’il puisse continuer avec nous», a déclaré Pirlo lors d’une conférence de presse.