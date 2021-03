Mercato : David Alaba veut finalement venir au FC Barcelone

À en croire les informations de Mundo Deportivo, David Alaba aurait déjà donné son accord à Joan Laporta pour rejoindre les Culés l’été prochain.

Élu ce dimanche à la tête du club catalan, Joan Laporta n’attend pas d’abord son investiture avant de se mettre au travail. Le Catalan, selon les informations de certains médias s’est déjà rapproché du clan Alaba peu avant son élection.

Laporta aurait négocié le transfert du joueur autrichien qui est en fin de contrat avec le Bayern Munich pour l’été prochain en vue de reconstruire le groupe barcelonais.

Et Selon Mundo Deportivo, le défenseur bavarois aurait déjà donné son accord verbal pour rejoindre le FC Barcelone cet été.

De plus, selon le journal AS, Pini Zahavi et Fali Ramadani, les agents de l’Autrichien, ont rencontré Joan Laporta jeudi dernier à Barcelone afin d’évoquer une éventuelle opération.

Le seul problème des pensionnaires du Camp Non sera les prétentions salariales de David Alaba. Ce dernier demanderait un salaire hebdomadaire de 450 000 euros.