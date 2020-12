Mercato : Boubacar Kamara dans le viseur du FC Barcelone !

Dans un entretien avec L’Equipe, l’ancien international brésilien s’est aussi exprimé sur le sujet Messi au PSG. selon Cafu, ceci sera une occasion de faire vibrer le monde avec un trio invincible Messi-Neymar-M’bappé.

Le latéral gauche brésilien rejoint son ancien coéquipier qui avait déclaré récemment que l’idée de faire venir Messi dans la capitale française ne serait pas mauvaise.

Rivaldo, tout comme Cafu avaient déjà évoqué ce fameux trio la semaine dernière. Apparemment, les compatriotes de Neymar aiment aussi voir La Pulga rejouer avec leur numéro 10 national.

«Si Messi voulait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l’équipe à battre dans le monde. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c’est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable », a laissé entendre Cafu.