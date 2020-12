Mercato – Barcelone : «Ronald Koeman a tout mon soutien»

Quelques jours après l’appel du pied de Neymar, qui souhaite retrouver Lionel Messi au PSG, les votes de La Pulga n’ont ainsi pas manqué d’interpeller. Mais pour Djibril Cissé, si le numéro 10 du Barça veut venir au PSG, il n’a pas besoin de ça pour le faire savoir.

«1.Neymar, 2.Mbappé. Il ne manquait plus que ça. Que Messi s’y mette aussi. Que l’Argentin y aille de son petit clin d’œil et drague ouvertement les stars du PSG en les élevant au rang de meilleurs joueurs Fifa de l’année 2020. Dans ma carrière, retrouver les copains en club ce n’était pas ma priorité. Je cherchais surtout à ce que le style de jeu me convienne.

Moi, j’avais une forte attache avec l’équipe de France, je voulais pouvoir être mis en valeur pour aller en sélection. Est-ce que Messi a fait passer un message ? On parle de Lionel Messi, il n’a pas besoin de faire de la tapette de pierre (sic) pour venir au PSG. On ne parle pas de n’importe qui. Il n’a pas besoin de voter pour Neymar pour dire qu’il s’intéresse au club. Il n’a pas besoin de ça ! Et Neymar c’est 100 fois le meilleur», confie-t-il sur le plateau de L’Equipe du Soir.