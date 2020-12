Mercato – Barcelone : «On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit ça»

Alors que Neymar avait clairement affiché son envie de retrouver Lionel Messi dès la saison prochaine, l’attaquant argentin du FC Barcelone n’affiche pas la même détermination que le numéro 10 du PSG et a livré ses vérités à ce sujet.

Le 3 décembre dernier, au micro d’ESPN Argentine, Neymar avait lâché une énorme bombe puisque l’attaquant brésilien du PSG lançait un appel du pied pour le moins direct à Lionel Messi : «J’adorerais rejouer avec Messi, c’est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui (…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c’est sûr. L’année prochaine, il faut qu’on rejoue ensemble».

Des propos qui ont très rapidement fait le tour du monde et qui n’ont cessé de faire réagir ces dernières semaines, mais on attendait une réaction officielle de Messi sur le sujet. C’est désormais chose faite…

Dans un large entretien accordé à La Sexta ces dernières heures, Lionel Messi a rebondi sur cet énorme appel du pied lancé par Neymar, et l’attaquant argentin du FC Barcelone s’interroge : «Il n’a pas dit “je veux rejouer avec Messi”? Il a dit “je voudrais rejouer avec Messi” ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours.

Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone. On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez», confie Messi, qui a également évoqué l’avenir de la star du PSG.