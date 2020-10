Mercato – Barcelone : «Leo est conscient de ce qu’il représente pour Barcelone», Luis Suarez

S’il a quitté le FC Barcelone pour s’engager avec l’Atletico Madrid, Luis Suarez garde un oeil avisé sur l’actualité du club catalan. Interrogé par ESPN, l’attaquant uruguayen s’est confié sur l’avenir de Lionel Messi.

Le natif de Salto ne veut pas exclure un départ de la star argentine, qui reste sur les tablettes de Manchester City.

«Leo est conscient de ce qu’il représente pour Barcelone. Il a apporté des choses au club que vous ne pourriez jamais imaginer. Il doit continuer à être le numéro 1, être le meilleur et heureux. Il est peut-être possible qu’il joue pour un autre club, mais s’il se sent à l’aise et heureux et qu’une nouvelle direction arrive, il voudra rester au club. En tant qu’ami, je serai heureux si les choses se passent bien pour lui là-bas, mais aussi s’il doit aller dans un autre club.»

Longtemps annoncé sur le départ, le footballeur de 33 ans a accepté de poursuivre sa carrière au Camp Nou et d’honorer jusqu’au bout son contrat, qui expire en juin prochain.