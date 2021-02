Mercato – Barcelone : le Barça pourrait vendre Ansu Fati

La progression d’Ansu Fati ces dernières années a été remarquable, mais surtout remarquée. Son nom est lié aux plus grands clubs européens, déterminés à s’arracher la nouvelle pépite de la formation du FC Barcelone.

A la Juventus, on penserait à lui pour succéder à Cristiano Ronaldo, qui vient à peine de fêter ses 36 ans et donc le contrat se termine en juin 2022. Ça tombe, bien, 2022 c’est également la fin du contrat d’Ansu Fati avec le FC Barcelone et il semble que si les choses restent ainsi, un départ pourrait être envisagé.

D’après les informations de Calciomercatonews, le Barça pourrait laisser filer Ansu Fati pour 80M€ minimum. Une somme conséquente, surtout avec la crise sanitaire actuelle.