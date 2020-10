Mercato – Barcelone : «Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler», Coutinho

De retour au FC Barcelone depuis un mois, Philippe Coutinho réalise un début de saison très encourageant. De quoi enfin envisager un futur radieux en Catalogne.

Actuellement en sélection pour disputer le début des éliminatoires du Mondial 2022, le milieu offensif de la Seleçao est revenu sur ses erreurs du passé après avoir évoqué son état d’esprit actuel.

«Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler donc tout va en ma faveur, je suis très motivé et heureux. J’ai commencé la saison du bon pied, j’ai bien joué et je suis très content. J’ai l’intention de pousser l’intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison (…) Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres. S’il y a quelque chose que j’ai appris au cours des deux dernières années de ma vie, c’est à propos de l’intensité de jeu et la façon dont je m’entraîne. C’est un aspect fondamental, et c’est ainsi que Barcelone, le Bayern et la Seleçao fonctionnent actuellement», a confié l’international brésilien.