Mercato – Barcelone : «Je méritais au moins qu’ils m’appellent», Luis Suarez

Après six années de bons et loyaux services, Luis Suarez a quitté Barcelone dans des conditions encore douloureuses. Poussé vers la sortie, l’attaquant explique n’avoir toujours pas eu d’explications.

«Je pense qu’ils voulaient m’éloigner de Messi, peut-être que cela les dérangeait que j’aie une bonne relation avec lui. Je ne comprends pas pourquoi ils pensaient que cela faisait mal à l’équipe.» explique l’attaquant à ESPN.

Et l’attaquant de continuer sur son ancien club. «Ce furent six années à Barcelone où j’ai toujours dit que le club avait besoin d’un attaquant plus jeune. Ils n’ont jamais ramené quelqu’un qui puisse me concurrencer. Je méritais au moins, avant que je découvre dans la presse qu’ils ne voulaient pas de moi, qu’ils m’appellent et m’en», expliquent les raisons