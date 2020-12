Mercato – Barcelone : «Il est bien là où il est»

A l’occasion d’un entretien accordé à EFE, Joan Laporta s’est prononcé sur l’épineuse question Lionel Messi. Et le candidat à la présidence du FC Barcelone se voit comme celui étant le mieux placé pour convaincre l’Argentin de rester.

«Cela aidera beaucoup pour Messi de voir que le projet présente une équipe très compétitive. C’est la chose la plus importante pour lui. Et en ce sens, j’ai un avantage comparatif sur le reste des candidats : la confiance de Leo. Il sait que tout ce que je lui ai dit, je l’ai toujours accompli, il me l’a fait savoir. Je veux être président pour lui faire une proposition sportive et économique avec laquelle il se sent à l’aise».