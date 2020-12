Mercato – Barcelone : «Guardiola sait que les portes du Barça seront toujours ouvertes pour lui»

Parallèlement à l’avenir de Lionel Messi, un autre gros dossier semble inquiéter les supporters du FC Barcelone. Il s’agit bien sûr du retour de Pep Guardiola, qui a quitté le club en 2012 et qui depuis, est régulièrement annoncé proche de revenir en Catalogne. Pourtant, le technicien espagnol a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2024 et à Barcelone, on croit de moins en moins à son retour.

C’est le cas de Joan Laporta, qui a récemment qualifié ce dossier d’utopique. Au micro de RAC1, le précandidat à la présidence du FC Barcelone a une nouvelle fois abordé le retour de Pep Guardiola… mais cette fois, il a semblé moins défaitiste.

«Je l’ai félicité lorsqu’il a prolongé avec City. Je suis heureux pour lui et c’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect» a expliqué celui qui avait lancé Guardiola au Barça, en 2008. «Est-ce qu’il va revenir ? Il faut lui poser la question ! Il sait que les portes du Barça seront toujours ouvertes pour lui».