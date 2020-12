Mercato – Barcelone : «Est-ce que je resterai avec Xavi ? On verra, je ne sais pas»

Selon les candidats, la place de Ronald Koeman est en danger. Dans sa deuxième saison avec Al-Sadd, Xavi pourrait ainsi être rapatrié afin d’être placé dans l’organigramme barcelonais, voire directement sur le banc. Lionel Messi s’est d’ailleurs exprimé quant aux élections et sur un possible retour de son ancien coéquipier.

«Je préfère ne pas me positionner, avec aucun d’entre eux. S’ils disent que je dirige le club, imaginez si je dis que je veux un tel président. J’espère que celui qui gagnera sera le meilleur pour le club et pourra changer la situation. Ce ne sera pas facile à cause de la façon dont le club est organisé. Il faut espérer que le vainqueur fera bien de remettre le club là où il mérite d’être, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Est-ce qu’ils m’ont appelé ?

Je n’ai parlé à aucun d’entre eux. Ils doivent d’abord gagner et une fois qu’il sera président, il commencera à gérer les choses comme vous le souhaitez. Est-ce que je resterai s’ils prennent Xavi comme entraîneur ? Je vous l’ai dit, laissez l’élection avoir lieu et laissez celui qui gagne gagner. Et en juin, on verra, je ne sais pas», a lâché le sextuple Ballon d’or dans un entretien accordé à la Sexta.