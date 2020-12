Mercato : Barcelone envisage de vendre Philippe Coutinho en janvier !

Le génie argentin est surveillé de près par les médias et les fans. Ses faits et gestes font toujours objet de critiques ou d’éloges et pour cette fois-ci il s’agira de connaître les raisons de son choix de vote porté sur Neymar et Mbappé pour le prix de meilleur joueur de l’année The Best 2020.

L’une des informations principales de la soirée d’hier était la remise du prix FIFA-The Best, et c’est l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui a remporté le trophée.

Mais en Espagne, c’est une autre information à propos de cette récompense qui fait réagir. Il s’agit du vote de Lionel Messi, qui a choisi Neymar en 1er, ensuite Mbappé à la deuxième place du podium et Lewandowski, en 3e et dernière position.

Ainsi en Espagne , son vote pose question, et il est considéré comme «curieux», pour Sport. Simple moyen de faire perdre des points à ses deux concurrents que sont Ronaldo et Lewandowski ? Ou un appel du pied aux deux attaquants du PSG ?

C’est flou ce choix de Messi. Sans oublier qu’un appel de Neymar l’invitant au PSG fait déjà euphorie. De l’autre côté sur les réseaux sociaux, les fans de CR7 parlent d’un Lionel Messi égoïste. Puisque, le portugais a voté pour l’argentin afin de le porter haut.

Sur la liste des joueurs votés, Cristiano Ronaldo a positionné Lionel Messi en deuxième position après Lewandowski et avant Kylian Mbappé. Pendant ce temps, La Pulga a préféré botter hors de sa liste Cristiano Ronaldo. Suffit-il pour le traiter d’égoïste ?