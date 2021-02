Mercato – Barcelone : ce sont les quatre raisons pour lesquelles Messi pourrait signer pour le PSG

Le maître argentin se sentirait mal à Barcelone, et c’est le club français qui s’intéresse profondément à lui pour le prochain marché des transferts.

Selon L’Equipe, le journal sportif le plus important de France, quatre raisons principales pourraient rendre l’arrivée de Lionel Messi au PSG un peu moins irréaliste. Malgré le club, et on ose même dire que le pays, a désespérément besoin de l’Argentin dans l’équipe, il y a une étape évidente qui n’est plus un problème: son prix de transfert.

Sur le point d’avoir 34 ans, la clause de libération de Messi était de 700 millions d’euros (plus de 845 millions de dollars), mais étant donné que nous sommes dans les six derniers mois du contrat, il peut organiser un accord pour déménager le lendemain de l’expiration de son contrat actuel.

Cela représenterait un transfert gratuit, et ensuite, il faudrait «seulement» que le club et le joueur s’entendent sur son salaire et sa prime.

En deuxième, Lionel Messi serait accueilli par de nombreux bons amis. Neymar veut jouer à nouveau avec lui, tout comme leurs partenaires de l’équipe nationale Ángel Di María et Leandro Paredes. Ces deux-là ont déclaré publiquement à quel point il serait bon pour eux de jouer à nouveau aux côtés de Messi.

De plus, l’attaquant argentin Mauro Icardi lui serrerait la main, mais il n’est pas aussi actif dans l’équipe nationale. Et sans parler de l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino.

En troisième, il y a déjà eu des contacts. Lorsque Messi a parlé pour la première fois d’une éventuelle sortie de Barcelone, le directeur sportif du PSG, Leonardo, l’a immédiatement contacté. Bien sûr, nous sommes sûrs qu’il lui a déjà envoyé un texto sur WhatsApp.

Et le quatrième et dernier, il est probable que le PSG doive vendre Kylian Mbappé sur le prochain marché des transferts d’été, sinon il partirait en tant qu’agent libre depuis l’expiration de l’accord en juin 2022.