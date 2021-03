Mercato : Arsenal veut prolonger Martin Ødegaard

Ce lundi soir, Lionel Messi a battu un nouveau record avec le FC Barcelone. Après la rencontre, Ronald Koeman son entraîneur a décidé de lui rendre hommage.

Depuis hier, Lionel Messi a égalé le record de Xavi Hernandez. Il s’agit du nombre de matchs disputé sous la tunique catalane, dont Messi compte désormais 767 matchs avec le FC Barcelone. La Pulga a faire remarquer son nouveau record par un doublé somptueux contre Huesca et une passe décisive à Mingueza.

Après la rencontre, Ronald Koeman lui a rendu hommage, le décrivant comme l’homme le plus important du club : «Il n’y a rien de plus à dire… Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c’est ce qui lui a permis d’égaler Xavi (pour le nombre de matches disputés avec le Barça, 767). En principe, dimanche, il aura un match de plus que Xavi. C’est l’homme le plus important du Barça, heureusement qu’il est encore avec nous», a déclaré Koeman.