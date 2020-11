Memphis Depay ne se soucie pas du FC Barcelone !

Hier soir contre Valence, le Real Madrid a connu une grande débâcle lamentable. L’entraineur Zinedine Zidane après la rencontre s’est confié en faisant son mea-culpa.

Au retour de leur voyage, Zidane s’est exprimé au micro des journalistes présents qui l’ont posé tare de questions.

«Le match, on l’a bien commencé, la première demi-heure était bonne, mais il y a eu de tout ensuite. L’arbitrage ? C’est comme ça. L’arbitre est là pour regarder les choses. Trois penaltys, un but contre notre camp, on n’a pas eu de réussite», a-t-il reconnu.

Zinedine Zidane accepte tout : «C’est de ma faute, je dois trouver les solutions, mais après la première demi-heure tout a changé, ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison, ça ne me plaît pas. Il ne faut pas chercher d’excuses.»