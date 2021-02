Memphis Depay : «Joyeux anniversaire Neymar»

Interrogé par la radio Onda Cero, l’attaquant Colchoneros, Luis Suarez est revenu sur son départ du Barça qui lui a crevé le coeur.

«Quand le Barça m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, ça été dur, je ne m’y attendais pas. C’était des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. J’ai été méprisé au vu de la manière employée. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller à l’entraînement en étant triste. Ensuite est venu le temps de prévenir mes enfants du changement à venir», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le vestiaire du Barça avait été très surpris par son départ.

«Pas seulement Messi. D’autres Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c’était ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs jours de tristesse, j’ai changé de mode. De nouveaux défis, un club qui se bat pour des choses importantes et j’ai trouvé des gens qui voulaient que je sois là. Je suis heureux de me savoir valorisé. beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de joueur à Barcelone et de marquer 20 buts par saison. Mais ce n’est pas facile, il y a de la pression».