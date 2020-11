«Même sans chirurgie, j’avais un grand corps», l’actrice Iyabo Ojo fait des confidences

Beaucoup de gens admirent l’actrice Iyabo Ojo, mais pour des raisons différentes. Alors que certains l’aiment pour son talent d’actrice, certains sont fascinés par son corps. Elle a récemment révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale et même si certaines personnes pensaient que c’était à cause d’un homme, elle a dit à Saturday Beats que rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité.

Elle a dit: «J’ai toujours été comme ça. Cependant, j’ai subi une intervention chirurgicale. J’ai enlevé un peu de graisse dans mon ventre. Quand on a des enfants, on a un peu de peau supplémentaire et je détestais ça. Mais je l’ai fait pour ma confiance en moi. Chaque fois que je me promène, nue, dans ma maison, je veux me sentir sexy. Même si je n’ai pas fait de chirurgie, j’ai toujours eu une grande forme. Je regarde ce que je mange, je bois beaucoup d’eau et je fais suffisamment d’exercice. Quand on est sous les feux de la rampe, il faut bien prendre soin de soi car beaucoup de gens l’admirent.

L’actrice qui, aux côtés du musicien fuji, Pasuma, a récemment été nommée ambassadrice de la marque par la société immobilière Pragmatic Homes, a également noté qu’il était important pour les artistes et autres personnes de posséder des propriétés.

S’exprimant en marge d’un événement où la société immobilière a dévoilé son nouveau siège social à Omole Phase Two, Lagos, Ojo a déclaré: «En tant que nouvelle propriétaire, c’est mon désir et mon rêve de voir des gens de tous âges obtenir leurs propriétés. Chez Pragmatic Homes, ils ont une documentation appropriée pour toutes leurs propriétés. Et il n’est pas nécessaire d’avoir tout l’argent à la fois avant d’acquérir les propriétés. Ils peuvent payer en plusieurs fois.

«Je suis dans l’industrie depuis 22 ans et je prévois d’avoir un programme où je parlerais de ma vie privée, car je ne fais pas vraiment ça. Pour cette raison, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je fais. La maison n’était pas quelque chose que je me suis réveillé un matin pour acheter. J’avais économisé pour cela. J’économise pour beaucoup de choses, y compris les frais de scolarité de mes enfants. Lorsque mes enfants étaient à l’école primaire, j’économisais pour leurs études secondaires. J’ai eu ma première boutique à 21 ans. Je l’ai fermé plus tard parce que je ne pouvais pas le gérer seul. Au fur et à mesure que l’on progresse dans la vie, on ferait des erreurs et même tomberait, mais la beauté est capable de se relever sans blâmer personne. Que je sois fauché ou non, vous ne le sauriez pas, car je suis toujours heureux.

«De nos jours, de nombreuses jeunes filles de l’industrie du cinéma font d’autres affaires que le théâtre. Pendant ce temps, ce sont des gens comme nous qui l’ont lancé. Nous leur avons fait comprendre qu’ils ne pourraient pas survivre dans une industrie où les salaires sont modestes. Ils devaient avoir d’autres entreprises. La plupart du temps, je prends des prêts pour mon entreprise. Au fil des ans, j’ai construit une image crédible et ils savent que je rembourserais. Je travaille tellement dur pour m’assurer de ne pas faire défaut sur les prêts. Si on est concentré, on irait dans des endroits. De nombreuses personnes qui réussissent contractent également des prêts. Les choses ont été relativement faciles pour moi car au fil des ans, j’ai maîtrisé l’art de gagner de l’argent et d’économiser.

La cinéaste et entrepreneuse a également déclaré qu’elle avait été «bénie» par le verrouillage du COVID-19. Elle a déclaré: «Le verrouillage m’a béni parce que TikTok est venu et cela m’a poussé à créer de nombreuses vidéos époustouflantes qui ont attiré l’attention de nombreuses personnes et de nombreuses entreprises. Pendant le verrouillage, j’ai fait beaucoup de publicités et de vidéos promotionnelles. Beaucoup de jeunes artistes sont venus me voir pour promouvoir leur musique. J’ai fait des millions.

Chaque fois qu’elle publie des photos sur les réseaux sociaux, certaines personnes disent qu’elle n’a pas l’air assez âgée pour avoir donné naissance à deux jeunes adultes. Certains affirment même que certains amis de ses enfants pourraient «avoir la chaleur pour elle». Cependant, la PDG de Fespris a soutenu qu’elle était trop stricte pour cela.

Elle a dit: «Je suis trop stricte pour cela. Même s’ils avaient de telles intentions, cela mourrait dans leur esprit. Je joue avec mes enfants mais je pourrais aussi être très stricte et ils auraient probablement transmis l’information à leurs amis. S’ils sont dans la maison en train de faire du bruit et que je rentre, ils se tairont tous. Je suis une mère africaine. Pendant qu’ils grandissaient, je les fessais mais je ne fais plus ça.

L’actrice a également noté qu’elle était enthousiasmée par son prochain film, «Under the Carpet», déclarant que «cela me tenait à cœur».