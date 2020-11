Melbourne Victory : les premiers mots de Rudy Gestede après sa signature de contrat

Désormais, le béninois Rudy Gestede évoluera sous les couleurs de Melbourne Victory en Australie. Il a signé un contrat de deux ans et se sent cependant ravi. Il n’est pas le seul, son coach est aussi fier de son arrivée.

Parti de Middeslbrough en juin dernier, Rudy Gestede a fini par déposer ses valises en Australie. Interrogé sur arrivée, l’attaquant béninois s’estime heureux et hâte de commencer l’aventure.

«Je suis extrêmement heureux d’avoir signé avec Melbourne Victory pour cette saison», a déclaré d’abord Gestede.

«Après avoir parlé avec le club, en particulier Grant Brebner, j’ai été très impressionné par la vision qu’ils ont définie autour de la marque de football qu’ils veulent jouer et du rôle qu’ils veulent que je joue. Le club a connu beaucoup de succès dans le passé, il dispose de superbes installations et j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à travailler dur.»

«J’ai vraiment hâte de déménager à Melbourne, de jouer devant les membres et les fans et d’aider le club à remonter la table.»

Le joueur de 32 ans devient la troisième signature outre-mer de Victory de la pré-saison, rejoignant Callum McManaman et Jacob Butterfield pour enfiler le bleu marine.

Le staff est également content de son arrivée !

L’entraîneur-chef, Grant Brebner, a déclaré qu’il était ravi d’avoir signé Gestede. «C’est fantastique de voir Rudy rejoindre notre équipe pour la saison à venir», a déclaré Brebner.

«Lorsque nous avons commencé le processus de recrutement de joueurs dans notre club, nous avions un type particulier de joueur que nous voulions. Ils devaient correspondre à la marque de football que nous voulons jouer, mais ils devaient également s’intégrer dans la culture que nous construisons, et Rudy a coché toutes ces cases.»

«Rudy a joué et joué dans la compétition de clubs la plus difficile au monde, il apportera donc une richesse de connaissances et d’expérience à notre équipe. Il nous apportera une grande présence, est extrêmement athlétique, très créatif et complétera nos actions offensives.»

«Nous attendons avec impatience que Rudy fasse un travail acharné au cours des prochaines semaines pour qu’il soit prêt à partir une fois que la saison commencera le 27 décembre.»

Gestede ne fera pas partie de l’équipe de la Ligue des champions de l’AFC et se rendra directement en Australie dans les semaines à venir pour se mettre en quarantaine et commencer les préparatifs de la saison 2020/21 de la A-League.