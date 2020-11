Melania Trump : son tweet qui renvoie son mari à la notion de démocratie

Bien qu’elle décompte les heures pour divorcer. Elle a trouvé un moment pour appeler son belliqueux mari à protéger la démocratie.

La Première Dame américaine dans une position médiane appelle à mettre la démocratie au dessus de tout intérêt partisan. Chaque vote doit compter, mentionne t-elle. Qu’il soit legal ou non legal. Car faut il le rappeler,

Sans éléments de preuves, son époux Donald Trump et son équipe de faucons continuent d’affirmer que l’élection avait été fraudée et volée. Ils ont engagé des poursuites qui pour beaucoup d’observateurs ne vont pas prospérer.

Ils affirment qu’il y aurait des votes non légaux parce que postés avant le jour du vote et venus après le jour de vote. Et on ne devrait pas les compter. Alors que ce type de vote est prevu par la constitution et est bien légal.

Melania Trump dans intervention use du canal préféré de son conjoint pour donner de la voix sur Twitter.

Son tweet !

« Le peuple américain mérite des élections justes. Chaque vote légal – et non illégal – doit être compté. Nous devons protéger notre démocratie en toute transparence. »