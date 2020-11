Meghan Markle : ce chagrin presque insurmontable qu’elle révèle

Le Dr Stella Nyanzi, activiste et conférencière controversée, révèle pourquoi elle aime les hommes plus jeunes. Elle parle de son amour pour les hommes plus jeunes, sa vie sexuelle, son expérience en prison.

D’après les informations révélées par le site afrikmag.com, la mère de trois enfants a officiellement quitté son emploi à l’université de Makerere en juillet 2020, pour poursuivre ses ambitions politiques. Elle est actuellement en lice pour le siège de représentante des femmes au Parlement lors des élections générales de 2021 dans le pays.

Lors d’une interview accordée à The ObserverUg, l’aspirante au poste de député a révélé qu’elle est en relation avec un homme plus jeune qui se présente également au poste de député. «Je suis en couple avec un homme plus jeune que moi.

La plupart de mes relations amoureuses ont été avec des hommes plus jeunes que moi. J’aime beaucoup cet homme, mais la politique nous sépare. Il appartient au NUP et est initialement du FDC aussi.

Je pense que la source du conflit se situe autour de son soutien au candidat du NUP qui se présente au même poste que moi». «Mon amant se présente également comme député ; je pense donc que l’intensité de la saison politique exige qu’il soit fidèle au NUP.

C’est comme si j’étais en compétition avec son parti politique et ses membres, et je suis trop bonne pour ça. Nous ne sommes pas dans une bonne position actuellement. Je ne divertis personne qui soutient mon adversaire plutôt que moi».

En outre, le Dr Nyanzi a déclaré qu’elle aime les hommes plus jeunes parce qu’elle n’est pas soumise. «J’aime les hommes plus jeunes, parce que je ne suis pas une femme soumise qui va se mettre à genoux pour ce vieil homme et marcher sur mes genoux.

J’aime être au contrôle et je contrôle ma vie depuis très longtemps. Je gagne mon propre argent. Le sexe est aussi très génial avec les hommes plus jeunes». Rappelons que la féministe, 46 ans, a été arrêtée et emprisonnée en 2017 pour avoir qualifié le président Yoweri Museveni de «paire de fesses».