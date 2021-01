Megan Fox suscite des spéculations de fiançailles avec Machine Gun Kelly avec une bague en diamant massif

Cardi B a essayé l’enseignement de la maternelle dans sa nouvelle série Facebook. Pour sa leçon de «science», elle a lu un livre pour enfants sur le caca et a raconté comment un serpent lui faisait pipi pendant le tournage d’un clip vidéo.

Il s’avère que Cardi B est totalement naturel avec de petits enfants. Pour sa nouvelle série Facebook Cardi Tries, la rappeuse «I Like It» a enseigné à 10 élèves de maternelle pendant quelques heures, et son programme de sciences pour la journée expliquait comment «tout le monde fait caca».

Tout en lisant le livre sur la façon dont toutes les créatures doivent passer au numéro deux pour libérer les déchets de leur corps, la jeune femme de 28 ans a partagé des informations amusantes sur la façon dont un serpent a uriné sur elle et Megan Thee Stallion lors du tournage de son clip vidéo «WAP».

Elle a également expliqué comment elle pouvait facilement identifier les excréments de souris et de rats, car ils étaient partout dans le quartier de New York où elle a grandi.

Pour sa «leçon de sciences» de l’époque, la mère d’un Cardi avait la tâche de lire à haute voix le livre pour enfants Everybody Poops de l’auteur Taro Gomi.

Elle a gentiment demandé aux enfants s’ils mangeaient des bonbons, puis leur a dit que peu importe ce que vous mangez, vous devez retirer de votre corps. C’est pourquoi il est si important de faire caca. Sérieusement, elle est tellement bonne avec les enfants!