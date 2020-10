Mauvaise nouvelle : l’embouteilleur de Coca-Cola va supprimer 1200 postes en Europe

Coca-Cola European Partners (CCEP), l’embouteilleur en Europe occidentale du géant américain des boissons gazeuses, va supprimer quelque 1200 postes, soit environ 5% de ses effectifs européens, essentiellement en Grande-Bretagne, Allemagne et Espagne, a-t-on appris jeudi de sources syndicales concordantes.

«On nous a annoncé jeudi la suppression de 1200 postes dans toute l’Europe, les sites britanniques devraient être les plus touchés, via l’externalisation de services informatiques vers la Bulgarie, ainsi que les usines en Espagne et en Allemagne», a-t-on appris auprès d’un responsable syndical belge, à l’issue d’un comité central européen d’entreprise.

En Belgique, où CCEP emploie quelque 2500 personnes dans trois usines, 24 postes devraient être supprimés, a précisé la même source. «Les trois pays les plus touchés par la réorganisation seront la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Espagne,» a ajouté cette source syndicale.

En France, où CCEP emploie quelque 2600 salariés dans cinq usines (Clamart et Grigny en Île-de-France, Socx près de Dunkerque, Castanet-Tolosan près de Toulouse et Les Pennes-Mirabeau près de Marseille), aucune information n’était disponible jeudi soir, un comité d’entreprise étant prévu vendredi matin.

Un responsable syndical français, présent au comité européen, a confirmé le chiffre de 1200 suppressions d’emplois dans toute l’Europe. «Pour le moment, on ne parle pas d’information-consultation pour des suppressions de postes» en France, a indiqué une autre source syndicale française.

CCEP qui emploie au total quelque 23.300 salariés dans 13 pays d’Europe occidentale (Allemagne, Andorre, Belgique, France, Grande-Bretagne, Islande, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède) a seulement confirmé la tenue du comité central européen d’entreprise jeudi matin. Coca-Cola possède 18% de CCEP.

Aux États-Unis, Coca Cola a annoncé le 28 août un plan de départs volontaires portant sur 4000 postes. Le groupe a vu ses ventes s’écrouler au plus fort des mesures de confinement imposées face à la pandémie de Covid, et son chiffre d’affaires a plongé de 28% au deuxième trimestre.

En France, Coca Cola a investi 200 millions d’euros ces cinq dernières années dans ses usines pour installer de nouvelles lignes de production et assurer la transition environnementale de ses procédés d’embouteillage (emballage etc..). Le groupe prévoit aussi d’y investir un milliard d’euros avant les Jeux Olympiques de 2024.

Avec AFP