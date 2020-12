Mauricio Pochettino en route pour le PSG !

Diego Costa n’est plus joueur de l’Atletico Madrid depuis ce mardi. Ainsi, ce mercredi sur ses réseaux sociaux, il en profite d’un message pour faire ses adieux aux dirigeants Colchoneros et aux supporters.

Le joueur brésilien est désormais libre de tout contrat. Suite à sa demande adressée à l’Atletico Madrid, son contrat a été résilié à l’amiable et lui permet de quitter pour de bon le club. Ainsi, sur son Instagram, il a tenu remercier les dirigeants et les fans avec un message d’adieu.

«Aujourd’hui, avec tristesse, mais en même temps heureux, je viens dire au revoir à tous les fans de l’Atlético, à tout mon peuple. Ici, j’ai vécu des moments difficiles, dont je me suis toujours relevé grâce à l’aide des médecins, des kinésithérapeutes et de mes coéquipiers. Et des moments heureux qui sont déjà dans ma mémoire et dans celle de tout le monde. Je tiens à vous dire que je suis heureux d’avoir pu entrer dans l’histoire de ce grand club», a-t-il commencé d’abord.

«Je pense que mon heure est venue et que pour moi, ainsi que pour le club, c’est la meilleure chose qui pouvait arriver. J’ai donné le meilleur de moi-même, c’est en tout cas ce que j’ai essayé de faire pour ce club et pour ce maillot», continue Diego Costa.

«Aux fans… Juste MERCI. MERCI et MERCI. Vous m’avez toujours encouragé. Vous avez toujours été et serez toujours une source de motivation : la plus grande chose que possède ce club. J’avais un rêve, je voyais comment les supporters scandaient le nom des grands joueurs qui sont passés ici, et je rêvais, j’y croyais, et je me motivais à travailler pour qu’un jour, je mérite de les voir crier mon nom aussi», a-t-il ajouté.

«Je ne veux pas dire ce que tout le monde dit en partant d’un club. Que je serais l’un des votres. Non. Je l’ai déjà montré sur le terrain, je l’ai démontré lors de chaque match… JE SUIS DÉJÀ UN SUPPORTER DE L’ATLÉTI. Merci, je vous aime», a terminé Diego Costa. Émouvant !