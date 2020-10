Maty Dollar à Claire Bahi : «Toutes mes félicitations pour ta nouvelle vie chrétienne. Dans cinq ans, je serai à la Mecque»

La chanteuse et actrice de 51 ans a admis qu’il était très difficile pour elle de trouver de bons rôles au début de sa carrière. La star voulait en effet jouer des personnages principaux mais finissait toujours pas être choisie pour des rôles stéréotypés.

Elle a partagé avec Zane Lowe sur Apple Music: «À cette époque, je voulais jouer une femme. Pas juste la femme latin dans le rôle latin où tu te dis que je devrais jouer la cuisinière ou la nounou. Je voulais être le personnage principal, je voulais représenter tout le monde et montrer à tout le monde qu’être latin ou noir ou asiatique ou autre, n’était pas important. Tu es une femme, tu es un être humain. Il y avait tous ces défis que j’ai dû surmonter.

Quand ma première comédie romantique est sortie, je me souviens d’avoir pensé “Oh je suis une femme normale. J’ai réussi.” Et quand j’ai joué dans le film “Anaconda”, Ice Cube et moi nous survivions. Nos personnages ont survécu. Les autres personnages sont morts et on a survécu. Et c’était énorme. Pour moi, c’était tellement excitant de pouvoir changer l’histoire habituelle et montrer aux gens que ça pouvait être fait différemment.»

Par ailleurs, Jennifer a récemment annoncé son soutien au candidat démocrate Joe Biden, qui affrontera le président des États-Unis Donald Trump lors des prochaines élections présidentielles. Ces dernières auront lieu le 3 novembre prochain, et Jennifer et son fiancé Alex Rodriguez se sont récemment entretenus avec Joe Biden afin d’encourager les gens à voter pour lui.