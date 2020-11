Matthew McConaughey : l’actrice était sur le point d’abandonner le tournage

Jennifer Garner a avoué avoir failli quitter le tournage du film «Dallas Buyers Club», toutefois elle a été persuadée de rester par son collègue Matthew McConaughey.

La star a partagé sur «Tell Me More with Kelly Corrigan» que le tournage avait été très chargé et qu’il avait été difficile pour elle d’allaiter son bébé sur le plateau.

Elle a confié: «Il n’y avait jamais de pause de 10 minutes, c’était impossible de tirer mon lait en privé. Mes seins flippaient. C’était l’heure de se coucher, et nous faisions une scène qui était censée être légère, et je me suis mise à pleurer et je me suis dit : «Je dois arrêter. Je dois rentrer à la maison et être avec mes enfants. Je ne peux plus faire ça».»

Cependant, Matthew McConaughey a su trouver les mots qui l’ont convaincue de rester, prenant Jennifer à part et lui offrant la motivation dont elle avait besoin.

La star a poursuivi: «Le gentil Matthew McConaughey m’a prise à part et m’a dit : «Qu’est-ce qui t’arrive ?». Il a demandé à l’équipe de me laisser de l’espace pour que je puisse tirer mon lait. Et il a dit : «Tu peux faire les deux (la maternité et le cinéma). Tu en es capable. Tu peux le faire».

Après cela, Jennifer n’a pas hésité à se tourner vers l’acteur lorsqu’elle était en détresse. Clairement reconnaissante encore à ce jour, l’actrice a déclaré: «À quel point j’aime ce type? Je connais la réponse : beaucoup.»

«Dallas Buyers Club» est sorti en 2013 et raconte l’histoire d’un électricien (Matthew McConaughey) dont le quotidien et les opinions très arrêtés sont bouleversés lorsqu’il apprend qu’il est du sida. Jennifer incarne le docteur Eve Saks.