Martin Fayulu appelle la communauté internationale à soutenir la justice en RDC

Martin Fayulu a appelé la communauté internationale à soutenir la justice en RDC pour tous les crimes contenus dans le Rapport Mapping. Pour lui, cette justice passe par la mise en place d’un tribunal international pour le Congo pour juger les auteurs des crimes.

«L’impunité est tout simplement inadmissible. La communauté internationale qui dépense beaucoup d’argent pour la Monusco sans résultat palpable devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo.», a dit Martin Fayulu au cours d’une conférence de presse ce vendredi.

Il apporte son soutien au plaidoyer du Dr Denis Mukwege qui milite pour l’installation d’un tribunal international pour le Congo.

«Je demande à tous les congolais de soutenir l’initiative lancée par le Dr Denis Mukwege, le Prix Nobel de la Paix, celle de la création d’un tribunal international pour le Congo. Je me battrai sans repos pour que le rapport Mapping soit exhumé de sorte que les auteurs des morts des Congolais soient traduits devant la justice.», a-t-il affirmé.

Le Rapport Mapping reprend plus de 600 crimes graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Fayulu a choisi le 12 aout de chaque année pour commémorer le génocide congolais et espère qu’un mémorial sera un jour construit en faveur des victimes.

«Nous avons choisi la date du 12 aout, date du début de la grande guerre d’agression et d’occupation pour commémorer le génocide congolais afin que la Nation congolaise dans son ensemble, construise une même compréhension des causes et du déroulement des crimes contre l’humanité qui a couté la vie des millions d’innocents congolais (…) un jour, une ville de la RDC abritera le mémorial du génocide congolais.», a conclu Martin Fayulu.