Maroc : le chanteur Gims est heureux de rentrer chez lui à Marrakech !

Jonathan Morrison n’est apparemment pas très doué pour garder les secrets. Pour les 28 ème anniversaire de sa chérie Maria Mobil, il dévoile une information qui est jusque là inconnue de tous.

La bimbo togolaise, Maria Mobil qui a participé au succès du son «Amina» d’Ariel Sheney, a soufflé hier sa 28 ème bougie. Elle a même partagé pour l’occasion une rare photo d’elle avant son changement physique. D’ailleurs elle est apparu très méconnaissable sur cette dernière.

Cependant, celui que l’on considérait jusqu’à aujourd’hui comme son ex vue les périodes que le couple avait traversé a choisi ce jour pour dire un mot à sa chérie. Et en passant, il a également décidé de «casser les papos» sur leur cérémonie de dot.

Surprise surprise !!! Mais si cela n’a pas fait grand bruit c’est bien parce qu’ils avaient voulu bien garder ça secret. Mais apparemment désormais très impatient, le joueur fait l’annonce dans une storytime sur la page Instagram. Tout en signifiant que bientôt il ferait le mariage civil.

Il n’a cependant pas manquer de souhaiter un heureux anniversaire à son épouse, et lui réitérer son profond amour. Que c’est beau l’amour ! Félicitations aux deux tourtereaux et bon anniversaire à «jolie Amina». Il urge de souligner que le couple de Maria mobil et Jonathan Morrison à un moment a traversé une période qui a fait chavirer.

Néanmoins, ils ont comme on peut le voir recoller le navire de l’amour, au plaisir de leurs fans. Et depuis ce couple s’était fondu dans le silence et n’affichait vraiment plus, leur vie sur les réseaux.